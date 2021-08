Jovem de 22 anos gravemente ferido nas Cascatas do Tahiti

Joaquim Gomes Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem ficou gravemente ferido, com traumatismo cranioencefálico e na zona torácica, ao cair durante a tarde desta terça-feira, após ter escorregado, nas Cascatas do Tahiti, no Gerês.

A vítima, de 22 anos, sofreu uma queda de cerca de cinco metros na segunda cascata e foi transportada em estado grave para o Hospital de Braga, a partir do local da ocorrência, na localidade de Ermida, freguesia de Vilar da Veiga, Terras de Bouro, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

O jovem foi retirado do local e recebeu os primeiros socorros por parte de militares do Posto de Busca e Resgate em Montanha do Gerês (PBRMG) da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.