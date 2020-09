Jovem de Famalicão morre afogado na Albufeira da Caniçada

Joaquim Gomes Ontem às 23:47 Facebook

Um jovem de Famalicão morreu afogado, esta quarta-feira, na Albufeira da Caniçada, do Gerês. Corpo foi encontrado a meio da tarde, a 14 metros de profundidade. É o terceiro caso mortal ocorrido, desde agosto, naquela zona fluvial.

Fernando Henrique Azevedo, de 20 anos, residente em Oliveira Santa Maria, Vila Nova de Famalicão, chegara esta quarta-feira de manhã a uma estância turística, com um grupo de amigos, no lugar de Pereiró, freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro.

Os seus amigos, visivelmente chocados, não quiseram falar ao JN, tendo recebido apoio psicológico do INEM, que enviou para o local duas equipas de médicos e enfermeiros, em automóvel e em helicóptero.

Segundo o comandante das operações de socorro, Lino Oliveira, segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, o cadáver foi encontrado cerca das 16.20 horas, a 20 metros da margem e a uma profundidade de 14 metros, tendo sido enviado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, a fim de ser esta quinta-feira autopsiado.

No local estiveram elementos da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa e Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, Vizela, Amares, Taipas, Fão, Famalicenses e Barcelinhos, além da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR e do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês.