Jovem desaparecido na albufeira da Caniçada no Gerês

Um jovem com cerca de 20 anos está desaparecido, desde o meio da tarde deste domingo, na albufeira da Caniçada, Terras de Bouro, na região do Gerês.

Dois amigos que mergulharam também para o rio Cávado, todos nas imediações da praia do Alqueirão, em Vilar da Veiga, foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, com ferimentos ligeiros e ambos em estado de choque.

A mãe do jovem desaparecido, que tudo indica seja residente no Grande Porto, foi transportada igualmente para o hospital central minhoto, em estado de choque.

No local, estão diversos operacionais da Delegação de ​​​​​​​Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa e dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, bem como do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês.