Jovem ferido ao ser atingido por hélice de barco no Gerês

Um jovem ficou gravemente ferido na perna direita, este sábado, ao ser atingido pela hélice de uma embarcação na Albufeira da Caniçada, em Rio Caldo, Terras de Bouro, no Gerês.

A vítima, de 16 anos, residente em Vila Verde, no distrito de Braga, foi transportada de emergência para o Hospital de São João, no Porto, já depois de a hemorragia ter sido estancada por socorristas da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa.

A GNR, com uma embarcação do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) que estava de prevenção na Marina de Rio Caldo, colaborou nas operações de salvamento, assim como o Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês, que depois tomou conta da ocorrência.