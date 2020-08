Jovem gravemente ferida em acidente com mota de água no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 01:08 Facebook

Uma jovem de cerca de 20 anos ficou gravemente ferida num acidente com uma mota de água na Albufeira da Caniçada, em Terras de Bouro, ao fim da tarde deste domingo. Está internada no Hospital Central de Braga, para onde foi transportada pelos socorristas da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa.

A vítima, natural de Amares mas emigrada em França, sofreu ferimentos graves, incluindo uma hemorragia na zona vaginal, na sequência da queda com a mota de água, na Albufeira da Caniçada, entre as freguesias de Rio Caldo e Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro.

Segundo apurou o JN, a jovem seguia como pendura de uma amiga da mesma idade, perto das Pontes de Rio Caldo e Vilar da Veiga, quando ondulações de embarcações a motor a desequilibraram.

A jovem desmaiou na água, tendo sido recolhida por veraneantes, numa embarcação. No local estiveram socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, secundados pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, oriunda do Hospital Central de Braga.