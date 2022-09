Jovem morre afogada no Gerês junto dos amigos

Uma jovem de 21 anos morreu após mergulhar na albufeira do rio Cávado, em Valdosende, Terras de Bouro, esta sexta-feira à tarde. Estaria de férias com um grupo de amigos num alojamento rural, perto do local onde ocorreu o incidente.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Terras de Bouro, José Amaro, a mulher terá mergulhado, "mas não regressou à superfície". Os amigos deram o alerta pelas 16 horas e os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Amares e das Taipas encontraram o corpo pouco tempo depois de chegarem. "Foi encontrado a quatro ou cinco metros da margem", descreveu o responsável ao JN.

Pelas 18.30 horas, ainda era esperada a chegada do delegado de saúde para transportar o corpo para o Instituto de Medicina Legal no Hospital de Braga.

PUB

Segundo o que foi possível apurar, o grupo de amigos, natural de Leiria, teria acabado de chegar ao Gerês. O alojamento onde ficaram instalados situa-se perto da antiga casa do Cristiano Ronaldo.

A GNR do Gerês tomou conta da ocorrência.