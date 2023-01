Jovem motociclista gravemente ferido em colisão no Gerês

Um jovem motociclista ficou gravemente ferido na tarde deste sábado, numa colisão com um automóvel entre as freguesias de Rio Caldo e de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga, no acesso ao Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A vítima, de 22 anos, residente na freguesia de Palmeira, concelho de Braga, fazia parte de um grupo de motards, quando embateu com um automóvel, na Estrada Nacional 308, via que liga a vila termal do Gerês, em Vilar da Veiga, ao Rio Caldo.

Por razões ainda para determinar através das perícias dos militares do Posto Territorial da GNR da Vila do Gerês, do choque resultou a projeção do jovem para o asfalto.

PUB

Operacionais da delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha socorreram a vítima e prestaram os primeiros socorros no local, para onde foi mobilizado também um helicóptero do INEM.

O jovem foi retirado por via aérea para as urgências do Hospital Central de Braga, apresentando ferimentos graves na perna esquerda e escoriações.