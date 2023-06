Mais de mil ciclistas a pedalar no coração da Peneda-Gerês

A vila do Gerês, em Terras de Bouro, no coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês, voltou, este domingo, a transformar-se no epicentro de uma "verdadeira festa do ciclismo", com a 10ª. edição do Gerês Granfondo, que juntou mais de mil participantes

"Este é o mais antigo Granfondo do país e tem uma envolvência especial, porque desenrola-se em paisagens de enorme beleza, o que acaba por ser mais um atrativo para participar", disse ao JN o diretor da organização, Manuel Zeferino.

Segundo o antigo ciclista profissional e dirigente desportivo, a crise económica tem "tido alguns reflexos negativos", nomeadamente ao nível de participantes, mas não faz esmorecer a vontade da organização. "Esta é uma iniciativa já bem enraizada, de que as pessoas gostam e que em 2024 estará de volta", sublinhou Zeferino.