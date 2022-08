Melhorias no Gerês tornam miradouros mais seguros

Terras de Bouro reabilitou pavimentos e colocou gradeamentos em atrações turísticas. Há dois anos que não há vítimas mortais nas cascatas, mas acidentes continuam a acontecer.

Jorge Zineira, natural de Murça, "já tinha ouvido falar de acidentes" no Gerês, mas, quando na última semana, se passeou com a família pelos miradouros na zona de Terras de Bouro verificou que, afinal, "são seguros e só cai quem quer". O sentimento de segurança do turista português é resultado de um investimento do Município - com o Fundo Ambiental e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas - que permitiu, este ano, arranjar caminhos e colocar gradeamentos em várias atrações. A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR diz que já há resultados.

Foi o filho de Jorge que descobriu o Gerês em pesquisas na internet. "As poças foram o que nos chamou mais a atenção", diz o visitante, numa pausa no miradouro da cascata do Arado, um dos locais que foi intervencionado. O turista fala de um lugar seguro, em contraponto com a realidade que encontrou na cascata do Tahiti, ainda à espera de obras. "Escorrega muito", admite Jorge.