Militar da GNR é um herói no Parque da Peneda-Gerês

Sérgio Gonçalves criou, com uma motosserra, uma faixa de contenção e travou um incêndio. Num dia de folga, socorreu turistas e colegas. Foi reconhecido com louvor pela Guarda.

Sérgio Landeira Gonçalves tem 36 anos. Desde 2005 que é militar da GNR e faz parte, há 14 anos, do posto de busca e resgate em montanha do Gerês, lugar que conhece desde pequeno porque ali pastou gado com a família. "As paisagens, a tranquilidade e a vida em contacto com a natureza foram os fatores mais que motivadores para adquirir e manter esse gosto", afirmou ao JN. Conhecido por ser discreto, a ele se deve o êxito de vários resgates no Gerês, muitos em dias de folga ou em férias. Porém, foram dois atos que o tornaram num herói, depois alvo de um louvor recente dado pelo comandante-geral da GNR, tenente-general Rui Clero, que o aponta como exemplo a seguir.

O reconhecimento releva a ação decisiva num incêndio num local inacessível a viaturas e o salvamento de um casal de turistas e colegas numa zona difícil de Pé do Cabril. Nesse dia, estava de folga.