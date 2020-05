Mulher ferida com gravidade após queda na Cascata do Tahiti no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 15:45, atualizado às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher ficou ferida com gravidade após uma queda, esta terça-feira, nas chamadas Cascatas do Tahiti, em Terras de Bouro, distrito de Braga.

Segundo as primeiras informações, tratou-se de uma queda de cerca de dez metros, nas Cascatas do Tahiti, da localidade de Ermida, em Vilar da Veiga, a maior freguesia do concelho de Terras de Bouro.

A vítima tem 30 anos e sofreu ferimentos no crânio, numa perna e no rosto. Foi transportada num helicóptero do INEM para o Hospital Central de Braga.

No local estiveram vários meios de socorro, nomeadamente, os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, a Cruz Vermelha - delegação de Rio Caldo, a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, a GNR da Vila do Gerês e o INEM.