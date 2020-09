Mulher ferida durante caminhada na Serra do Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com cerca de 35 anos ficou ferida, esta segunda-feira à tarde, durante uma caminhada no alto da Serra do Gerês, em Terras de Bouro, distrito de Braga.

A vítima, que estava acompanhada, fazia um trilho pela zona do Borrageiro, quando ficou ferida nas pernas, não conseguindo continuar o percurso.

No local estiveram as equipas de busca e resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e da Companhia 1.1 da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana, no total de 12 operacionais, com cinco viaturas.