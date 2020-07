Mulher ferida em queda na cascata do Tahiti, no Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 12:03 Facebook

Uma mulher ficou ferida ao sofrer uma queda nas cascatas do Tahiti, no Gerês, ao final da manhã deste domingo.

Segundo as primeiras informações, a vítima teve ferimentos principalmente na zona craniana, sendo resgatada por militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR e pela Cruz Vermelha Portuguesa.

A vítima, uma jovem, com cerca de 25 anos, depois de evacuada das Cascatas de Várzeas (ou Fecha de Barjas), mais conhecidas como Cascatas do Tahiti, em Terras de Bouro, acabou de ser encaminhada para o Hospital Central de Braga.

A jovem escorregou na rampa, acima da chamada "piscina" daquelas que são as mais procuradas cascatas do Parque Nacional Peneda-Gerês, área banhada pelo Rio Arado, na localidade de Ermida, da freguesia de Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga.

Uma equipa de resgate e montanha da Companhia 11 da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa de Rio Caldo estabilizaram a vítima, com diversos ferimentos, o mais grave dos quais na zona craniana, segundo referem as primeiras informações disponibilizadas pelas autoridades.

O elevado número de acidentes nas cacatas do único parque nacional português levaram há uma semana, o presidente da Câmara Municipal de Terras de Bouro, Manuel Tibo, a pedir auxílio do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, durante a visita que o membro do Governo fez ao Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro, do Parque Nacional da Peneda-Gerês.