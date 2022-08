Retomadas buscas por jovem que desapareceu na albufeira da Caniçada

JN/Agências Hoje às 09:49 Facebook

As autoridades retomaram ao início da manhã desta segunda-feira as buscas pelo jovem que desapareceu no domingo, após ter mergulhado na albufeira da Caniçada, disse fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga.

De acordo com a fonte, nas buscas, que foram retomadas às 8.30 horas, participam equipas de mergulho de Vizela, Esposende, Barcelos e Barcelinhos, elementos dos sapadores de Braga e de Terras de Bouro e duas patrulhas da GNR.

O alerta para o desaparecimento do homem na albufeira da Caniçada, no concelho de Terras de Bouro (Parque Nacional da Peneda-Gerês), foi dado pelas 15:30 de domingo.

Fonte do CDOS de Braga precisou tratar-se de um homem, mas desconhece-se a idade. Segundo o Jornal de Notícias, trata-se de um jovem de 20 anos.

Segundo o jornal, além do jovem desaparecido, mergulharam também no rio Cávado, nas imediações da praia do Alqueirão, dois amigos da vítima, que foram transportados para o Hospital Central de Braga, "com ferimentos ligeiros e em estado de choque".