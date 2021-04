Simulacro realizado na zona crítica das cascatas mais perigosas do Gerês

Joaquim Gomes Hoje às 18:32 Facebook

Um simulacro desencadeado em várias vertentes decorreu, este domingo, nas chamadas Cascatas do "Tahiti", as mais perigosas do Gerês, envolvendo dezenas de operacionais da Força Especial de Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro.

O exercício decorreu nas Cascatas de Fecha de Barjas ou de Várzeas, na localidade da Ermida, da freguesia de Vilar da Veiga em Terras de Bouro, onde se prevê um aumento da afluência este ano.

As chamadas Cascatas do "Tahiti" são aquelas que registam mais acidentes, razão que levou o presidente da Câmara de Terras de Bouro, Manuel Tibo, a desenvolver o simulacro.

No final, Pedro Figueiredo, chefe do Grupo de Resgate em Montanha da Força Especial de Proteção Civil, explicou ao JN que "a Serra do Gerês tem uma orografia complicada e o socorro é sempre complicado, como em todas as serras, sendo que na Serra do Gerês há trilhos com grandes distâncias e zonas que não são acessíveis aos veículos, em que só é possível chegar com meio aéreo, pelo que as equipas têm de estar preparadas para efetuar o socorro".

Já o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, Lino Oliveira, destacou "a importância desta troca de experiências, no próprio teatro de operações, nesta cascata, por ser aquela que regista sempre mais ocorrências durante a época de veraneio".