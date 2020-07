Terras de Bouro deslocam ambulância para o Gerês para resposta rápida a doenças ou acidentes

Luís Moreira Hoje às 15:35 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro deslocaram esta sexta-feira para a vila do Gerês uma ambulância - do tipo VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação - com equipamento de suporte básico de vida para acorreram mais rapidamente a qualquer doença ou sinistro que ocorra na zona.

O Comandante José Amaro disse ao JN que a viatura, que pertence ao INEM, está, ainda, equipada com um desfribilhador, e conta com uma equipa de duas pessoas, uma delas um técnico especializado em primeiros socorros.

"As ambulâncias do quartel em Terras de Bouro tinham de percorrer 25 quilómetros, em estradas de montanha para acorrerem a qualquer acidente no Gerês", salientou. No verão, a zona tem muita população e é procurada por milhares de turistas, sendo de algum modo, frequentes os acidentes em cascatas, na estrada, em trilhos, em rios ou barragens.

O Comandante sublinha que a disponibilização da ambulância corresponde também a um anseio da Câmara Municipal, cujo presidente Manuel Tibo preside, também, há vários anos, aos Bombeiros Voluntários do concelho.