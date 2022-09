Terras de Bouro investe 850 mil euros em quatro praias fluviais

O Município de Terras de Bouro arranca, ainda este mês, com as obras de requalificação da Praia do Alqueirão, na albufeira da Caniçada, freguesia de Vilar da Veiga, num investimento global superior a 487 mil euros.

Ao todo, a autarquia de Terras de Bouro investe 850 mil euros em melhoramentos na Praia do Alqueirão e noutras três, as de Moimenta, no rio Homem (que é intermunicipal pois é compartilhada com o concelho de Vila Verde), e dos parques de lazer de Vilar e de Gondoriz, Chamoim, ambas no mesmo curso de água.

Ao JN, o autarca Manuel Tibo salientou que esse investimento foi feito com recurso a candidaturas a programas europeus de apoio, tendo sido financiadas a 85%, a fundo perdido: "renovar as praias dos nossos rios é garantir um turismo de qualidade", salientou.

No que toca ao Alqueirão, o contrato para a execução da obra, que deve estender-se por seis meses, foi assinado há dias entre a Câmara Municipal e a empresa vencedora do concurso público.

"Este ato permitirá agora um investimento de cerca de 487.168,37 euros, com um prazo de execução de 180 dias. Está previsto para meados de setembro o início das obras", refere o autarca.

A empreitada prevê a melhoria das acessibilidades e acesso à praia, a construção de passadiços e plataformas, a construção dos paramentos exteriores, a construção de coberturas, a construção de sanitários públicos e a melhoria da iluminação pública, entre outras intervenções.

A praia de Alqueirão, distinguida com qualidade de Ouro pela Quercus, está situada na margem da albufeira da Caniçada, após a ponte que liga Rio Caldo à Vila do Gerês e junto à Marina de Rio Caldo.