Terras de Bouro pede antena para socorrer turistas na serra do Gerês

Autarca vai lembrar ao ministro da Administração Interna a promessa de 2016. Quem se perde na área do concelho não tem rede

O presidente da Câmara de Terras de Bouro, Manuel Tibo, vai insistir amanhã, sábado, junto do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no sentido de que seja instalado no concelho a (prometida) antena de comunicações que cubra as serras do Gerês e Amarela, onde não há rede de telemóvel. "Durante todo o ano e em especial no verão são aos milhares as pessoas que aqui se dirigem, percorrem trilhos, banham-se nos rios ou nas barragens e sobem a serra e quando têm um acidente ou se perdem pelo caminho não conseguem pedir socorro", justifica o presidente do município ao JN.

O governante inaugura este sábado o Centro Municipal da Proteção Civil, nos Paços do Concelho, bem como um desfibrilhador colocado pelo Município junto ao Santuário de São Bento da Porta Aberta, um dos locais de maior afluência de turistas e peregrinos.

Manuel Tibo sublinhou que a antena está prometida pelo Governo desde 2016. "Em 2017, após um grande incêndio que afetou o Parque Nacional da Peneda-Gerês, foram montadas antenas em Montalegre, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Melgaço. Terras de Bouro, que é o coração do Parque, ficou de fora, sem que se saiba porquê", lamenta.

Lembra que a antena, para além de ser uma garantia de segurança para os turistas que demandam o Gerês, "é uma ferramenta essencial para a GNR e funcionários do Parque, sobretudo os da área florestal".

O autarca disse ainda que vai chamar a atenção do governante para a necessidade de requalificação dos quartéis da GNR na vila geresiana e na sede do Município, ambos degradados. "São uma necessidade há anos, dada a sua contínua deterioração, e uma exigência para que os militares tenham condições dignas de trabalho", diz Manuel Tibo.

O autarca foi recebido em fevereiro pelo Ministro da Administração Interna, a quem fez os dois pedidos. "O governante mostrou-se recetivo ao cumprimento da promessa da antena, tendo delegado o tema na secretária de Estado da Proteção Civil", revelou.

Tibo adiantou que o novo centro concelhio da Proteção Civil, amanhã inaugurado, foi um investimento de 421 mil euros.