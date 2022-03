Terras de Bouro quer proibir banhos na cascata do Tahiti

Município vai criar miradouro para os visitantes num local perigoso do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Ideia vai avançar com apoio do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.

O Município de Terras de Bouro quer proibir os banhos na cascata do Tahiti e criar um miradouro para que os turistas possam apreciar a paisagem. Segundo o autarca, Manuel Tibo, a medida está a ser discutida com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e pode entrar em vigor no próximo ano.

"Queremos que as pessoas possam usufruir da cascata, mas aquele não é o local para tomar banho. Infelizmente, há muitas pessoas que têm acidentes", justifica Manuel Tibo, sublinhando que "não [consegue] viver mais com o facto de haver pessoas que perdem lá a vida".