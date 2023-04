Terras de Bouro quer que Governo aprove projeto para evitar quedas em cascatas

O Município de Terras de Bouro aguarda que o Ministério do Ambiente aprove o projeto que elaborou para a zona da chamada cascata do Tahiti - cujo nome oficial é Cascata Fecha de Barjas, na aldeia da Ermida - e que visa evitar quedas, muitas delas com consequências fatais como a que ocorreu esta terça-feira de manhã com um turista francês.

"Fizemos o projeto em 2022 e enviamo-lo ao Ministério e estamos a aguardar", disse ao JN o autarca local, Manuel Tibo, frisando que, se dependesse só da Autarquia, a obra já estaria feita.

Manuel Tibo diz que "há que evitar, a todo o custo, a repetição deste tipo de tragédias, que além dos prejuízos humanos que acarretam, degradam a imagem do Gerês e do único Parque Nacional português". Lembra ainda que "mais de 60% das pessoas que visitam o Parque vão ao Gerês".

O pedido de investimento consta da lista que foi enviada ao Governo a propósito do Conselho de Ministros que se realiza em Braga a 4 de maio.

O documento refere, e no que toca ao Parque Nacional Peneda-Gerês, a de investimentos no ordenamento, no apoio à visitação, nas acessibilidades e na segurança.

Pede, ainda, que seja assinado um protocolo de colaboração para a cedência de seis casas florestais, já solicitadas ao ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas).

Ao que o JN soube, no dia 3 de maio, no quadro de visitas de governantes aos vários concelhos do distrito, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, deve visitar o Parque Nacional.