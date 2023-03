Terras do Bouro coloca seis desfibrilhadores em zonas turísticas

Aparelhos vão ficar em locais com maior afluência de pessoas como é o caso do santuário de São Bento de Porta Aberta e do Gerês.

O Município de Terras de Bouro colocou seis DAE (Desfibrilhador Automático Externo) em zonas do concelho onde há maior afluência de pessoas (populares, turistas e peregrinos), como sucede no santuário de São Bento da Porta Aberta ou no Gerês.

O presidente, Manuel Tibo, disse ao JN que os aparelhos visam "servir a população e os milhares que acorrem à serra do Gerês para a peregrinação anual a São Bento, para percorrerem trilhos de montanha ou para usufruírem da barragem da Caniçada".