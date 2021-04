Vila do Gerês e miradouro ligados por um teleférico

Sandra Freitas Hoje às 13:16 Facebook

Projeto da Câmara de Terras de Bouro pretende diminuir carros no parque nacional. Esperada nova enchente de visitantes no verão.

A vila do Gerês e o miradouro da Pedra Bela poderão vir a unir-se através de um teleférico, minimizando a circulação de carros no Parque Nacional da Peneda-Gerês. A ideia é do Município de Terras de Bouro, que também está apostado na ampliação da marina de rio Caldo e na promoção de banhos termais para alavancar o turismo do concelho, para lá do verão.

Os projetos foram partilhados, esta semana, numa reunião com os responsáveis da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, com vista a procurar investimentos nos próximos quadros comunitários. "Pretendemos ampliar a marina de rio Caldo para capacitar a procura sobre o espelho de água e minimizar os acidentes. Em parceria com a Águas do Gerês, queremos promover os banhos termais. Depois, perspetivamos um teleférico entre a vila do Gerês e a Pedra Bela", descreveu o autarca Manuel Tibo, ao JN, sublinhando que, na zona do miradouro, já existe uma casa devoluta do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas que poderia servir de base para o equipamento. "Seria o ponto de partida. E as pessoas chegariam à zona da cascata do Arado e da Pedra Bela sem precisar de utilizar as suas viaturas", elucida o responsável.