Antigo presidente da câmara de Vieira do Minho faleceu aos 100 anos

O antigo presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, João Araújo Costa, faleceu esta quinta-feira, quatro meses após assinalar 100 anos de vida. Foram decretados três dias de luto municipal a homenagear aquela personalidade.

O "Professor Costa", como era carinhosamente tratado por todos os vieirenses, foi presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, entre 1980 e 1989, mas destacou-se durante toda a vida em diversos cargos ao serviço daquele concelho serrano do distrito de Braga.

João Araújo Costa nasceu em 30 de Setembro de 1920 na freguesia do Mosteiro, concelho de Vieira do Minho. Foi professor primário, desempenhando o cargo de delegado escolar de Vieira do Minho, presidente da Cooperativa Agrícola e edil.

A Câmara Municipal de Vieira do Minho anunciou esta quinta-feira ter sido "com enorme consternação e pesar" que tomou conhecimento do falecimento do antigo presidente da Câmara Municipal, Professor João Araújo Costa", decretando três dias de luto municipal.

"O presidente do Município de Vieira do Minho, António Cardoso, endereça as mais sentidas condolências" à família, adiantou a autarquia.

A Câmara Municipal condecorou o professor João Araújo Costa com a Medalha de Honra do Município, Grau Ouro, no passado mês de novembro, por ocasião do Dia do Município.