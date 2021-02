João Queiroz Hoje às 16:56 Facebook

O presidente da Câmara de Vieira Minho, António Cardoso, eleito pelo PSD, apelidou a deputada e líder do PS local, Vânia Cruz, de "regateira" e "menina", na última sessão da Assembleia Municipal, que se realizou há uma semana por videoconferência.

O vídeo, a que o JN teve acesso, mostra o momento em que a líder da bancada dos socialistas se preparava para começar a intervir e se ouve o autarca a referir-se a Vânia Cruz como "é regateira...".

"Infelizmente, é uma constante por parte do senhor presidente. Não respondi de imediato, porque não seria de bom tom. É normal que discorde das minhas ideias, por isso pertencemos a partidos diferentes. Mas não posso é admitir a falta de respeito e estes comportamentos que têm sido uma constante. Diz que, por sermos jovens, não somos capazes, não percebemos nada disso e, depois, passa mesmo para o ataque pessoal. Desta vez, foi "regateira", revela Vânia Cruz, em declarações ao JN.

O rol de ataques, diz a deputado municipal, não ficou por aqui. "Depois do "regateira", veio o "menina" em tom sarcástico e desprezível e num claro ataque à classe feminina. Pela primeira vez, senti-me discriminada por ser jovem e sobretudo por ser mulher, porque o senhor presidente não chama "menino" a nenhum dos meus outros colegas de bancada", acrescenta.

No dia seguinte, Vera Cruz reagiu aos comentários do autarca nas redes sociais e o caso ganhou dimensão pública. Ao "Diário do Minho", o presidente da Câmara de Vieira do Minho desmentiu ter destratado a deputada. O JN tentou também contactar António Cardoso, mas ainda sem sucesso.