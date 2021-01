Câmara de Vieira do Minho espalha sal-gema para evitar derrapagens na neve

Joaquim Gomes Ontem às 22:16 Facebook

A Câmara Municipal de Vieira do Minho está a espalhar sal-gema no centro da vila e nas estradas municipais, para tentar evitando derrapagens na neve, quer de transeuntes quer de automobilistas.

"Atento às temperaturas negativas que se têm feito sentir nas últimos dias no concelho serrano de Vieira do Minho, com a consequente formação de gelo, o Serviço Municipal de Proteção Civil tem estado a espalhar sal-gema nas estradas e passeios do concelho, de forma a evitar acidentes rodoviários ou quedas de transeuntes", revelou a autarquia.

"O Município de Vieira do Minho está a dar especial atenção aos locais mais críticos para acumulação de gelo e alerta também os condutores para adotarem um estilo de condução mais cuidadoso", adiantou fonte do executivo presidido por António Cardoso.

O trabalho de sapa está a ser orientado pela Proteção Civil Municipal de Vieira do Minho. Iniciou-se na quinta-feira, ocasião em que turistas e curiosos demandaram até à Serra da Cabreira para poderem apreciar a neve, e vai continuar nos próximos dias.