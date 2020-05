Carro capotou em santuário de Vieira do Minho

Joaquim Gomes Ontem às 22:26 Facebook

Um automóvel capotou nas imediações de um santuário, em Vieira do Minho, distrito de Braga, a meio da tarde deste domingo, causando ferimentos ligeiros aos ocupantes, um casal de sexagenários.

O capotamento ocorreu junto ao Santuário da Senhora da Orada, na freguesia de Pinheiro, concelho de Vieira do Minho, tendo os sinistrados sido socorridos pelos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, que mobilizaram 13 operacionais e cinco viaturas, secundados pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, do Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, para onde seguiam os dois sinistrados, em ambulâncias da corporação de bombeiros vieirense.

No local estiveram militares do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho a auxiliar na operações de socorro e de salvamento, a regularizar o trânsito e a registar a ocorrência.