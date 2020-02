Carro incendeia e corta estrada em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 17:20 Facebook

Um automóvel ardeu a meio da tarde deste sábado, na Estrada da Caniçada, no concelho de Vieira do Minho, do distrito de Braga.

O fogo teve origem no motor, ocorrendo na zona da EN 103, perto da zona da Caniçada, na localidade de Ventosa, em Vieira do Minho, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Ricardo Dias.

No local estiveram 14 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, tendo a ocorrência sido registada pela GNR de Vieira do Minho, que cortou a circulação rodoviária, com duas partilhas, enquanto decorriam as operações.