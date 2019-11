Colisão de dois carros provoca dois feridos em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 15:47 Facebook

Uma colisão rodoviária ocorrida na tarde desta sexta-feira, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, causou dois feridos, um dos quais teve de ser desencarcerado.

No local do acidente de viação, em Ramil, freguesia de Rossas, concelho de Vieira do Minho, estiveram logo a prestar socorro os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, com oito operacionais e três viaturas. As duas pessoas não foram consideradas feridos graves.

A ocorrência foi registada pela GNR de Vieira do Minho, cujos militares regularizaram o trânsito.