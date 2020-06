Colisão rodoviária faz três feridos em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 17:59 Facebook

Uma colisão rodoviária provocou quatro feridos, na tarde deste domingo, na Estrada da Caniçada, em Vieira do Minho.

O acidente ocorreu no troço da Estrada Nacional 304 que liga às Pontes da Caniçada e de Rio Caldo, a chamada Estrada da Caniçada, em Ventosa.

Os quatro feridos ligeiros não inspiravam cuidados de maior, mas foram assistidos no local pela Cruz Vermelha de Rio Caldo e pelos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Depois seguiram para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho, cujos militares colaboraram nas operações de socorro e regularizaram o trânsito.