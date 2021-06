Criada task force para acabar com abusos na albufeira da Caniçada

Sandra Freitas Hoje às 13:35 Facebook

APA, ICNF e CCDR-N querem plano conjunto de fiscalização a construções e atividades ilegais no Gerês.

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta, propôs a criação de um plano integrado de fiscalização para a albufeira da Caniçada, entre Vieira do Minho e Terras de Bouro, que mereceu aprovação dos responsáveis do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte. A ideia foi lançada durante uma audição no Parlamento requerida pelo BE, a propósito da construção de casas e outros equipamentos ilegais naquela zona do Gerês, que já resultou na constituição de 31 arguidos pelo Ministério Público.

"Será uma task force com entidades com capacidade para licenciar e fiscalizar para atacar o problema", sublinhou o inspetor-geral da Agricultura, Mar, Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), José Brito e Silva, justificando que este organismo não poderá ser incluído nesse grupo "porque está acima do plano de fiscalização e sonda a conduta de todas as atividades envolvidas".