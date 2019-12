Desabamento de terras mata animais e interrompe circulação em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 14:27 Facebook

Um desabamento de terras devido às fortes chuvas arrastou materiais como alfaias agrícolas e submergiu um galinheiro, matando diversas galinhas, interrompendo a circulação na Estrada Nacional 304, durante a manhã deste sábado, em Vieira do Minho.

A situação ocorreu ao princípio da manhã, na localidade de São João de Cova, na margem esquerda do Rio Cávado, da União de Freguesias de Ventosa e Cova, concelho de Vieira do Minho, no distrito de Braga.

No local estiveram três retroescavadoras da Câmara Municipal de Vieira do Minho e da Infraestruturas de Portugal.

Militares do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho regularizaram o trânsito.