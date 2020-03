Homem de 37 anos morre em despiste após sofrer AVC

Joaquim Gomes Hoje às 21:46 Facebook

Um homem morreu, este domingo, depois de se despistar na Estrada Nacional 103, em Louredo, concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga. Ao que tudo indica, terá sofrido um AVC, que causou o acidente.

A vítima, de 37 anos, residente em Montalegre, despistou-se à passagem pela localidade de Sudro, freguesia de Louredo, concelho de Vieira do Minho, no sentido de Montalegre para Braga, encontrando-se já em paragem cardiorrespiratória quando os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho o tentaram socorrer.

No local estiveram militares da GNR de Vieira do Minho a tomar conta da ocorrência, tendo o óbito sido já declarado no local pela equipa de medicina e enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, do Hospital de Braga.