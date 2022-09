Homem morre após cair de muro que ruiu em Vieira do Minho

Um homem morreu durante a tarde desta sexta-feira, devido a um muro que ruiu, numa aldeia do concelho de Vieira do Minho, no distrito de Braga, apesar de todos os esforços dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, INEM e GNR.

A vítima, de 50 anos de idade, estava em cima de um muro a observar o decorrer dos trabalhos agrícolas, quando a dada ocasião a estrutura cedeu e caiu de uma altura de cerca de quatro metros e meio, ficando soterrado entre parte das pedras, entrando em paragem cardiorrespiratória, uma situação que não foi possível reverter pelas forças de socorro e salvamento.

A tragédia ocorreu a meio da tarde, na Rua da Igreja, da freguesia de Vilar Chão, em Vieira do Minho, tendo sido logo acionada a equipa de medicina e de enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM oriunda do Hospital de Guimarães, que reforçaram os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, tendo a GNR dado o apoio nas operações e acompanhado o transporte do cadáver o Gabinete Médico Legal e Forense do Cávado, em Braga.