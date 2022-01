Incêndio florestal lavra na Serra da Cabreira

Joaquim Gomes Hoje às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio florestal está a consumir uma zona baixa da Serra da Cabreira, na freguesia de Eira Vedra, do concelho de Vieira do Minho, com uma frente muito extensa, que levou ao reforço dos meios de combate.

O fogo começou pouco este sábado depois das 20.30 horas, no Monte de Santa Cecília, da localidade de Corvas.

Às 21.30 horas estava a ser combatido pelos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, com 17 elementos e cinco viaturas, estando já a GNR a tomar conta da ocorrência e a auxiliar nas operações de socorro, perto da Capela da Nossa Senhora da Fé, num dos troços onde passa habitualmente o Rali de Portugal.