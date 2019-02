Associação de Vieira do Minho pede ajuda para alimentar animais

Joaquim Gomes Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma associação que acolhe uma centena de cães e gatos encontra-se em dificuldades para alimentá-los, nas suas instalações, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, apelando à generosidade da população também para ajudar a custear a esterilização dos animais.

"Vimos encarecidamente pedir uma ajuda para alimentar os nossos patudos, estamos a ficar em ração de novo", segundo um apelo lançado já esta semana por Narcisa Rodrigues, responsável da Associação Patinhas Abandonadas de Vieira (APAV), de Vieira do Minho.

"Sabemos do fundo do coração que é convosco que a gente pode sempre contar", afirma a mesma responsável, "agradecendo a todos por mais um pouco que seja para eles é bom".

Narcisa Rodrigues chama a atenção para a atividade e empenho da associação em dar uma vida melhor aos "animais de ninguém", que chegam ao local em "condições de extrema urgência".

"Esse apoio é sem dúvida o primeiro objetivo da nossa associação, concretizando-se com alimentação, tratamentos veterinários e instalação. Quando já estão em boas condições, podem ser adotados, mas é este processo demora quase sempre muito tempo", conforme esclarece a mesma responsável, destacando que a associação tem animais há vários anos e que o número desses animais tem aumentado.

Necessidade de esterilizar

Ainda segundo Narcisa Rodrigues, a esterilização dos animais "é imperiosa", já que, "com o aumento sistemático do número de entradas, surgem os problemas de instalação, em condições mais aceitáveis, em espaço adequado e em número de animais por box".

"Mas o nosso grande problema na gestão do adequado agrupamento dos animais deve-se ao facto de termos machos e fêmeas não esterilizados", explica Narcisa Rodrigues, dando indicação que "além de animais esterilizados serem menos dados a lutas, a esterilização também nos permitia ter na mesma "box" machos e fêmeas coisa que agora não podemos".

"Para uma gestão eficiente do espaço que temos e também de melhor saúde dos animais, lançamos uma campanha de esterilização sistemática, porque quando são adotados têm de ir esterilizados, vacinados e desparasitados, só temos então de antecipar essa despesa".

"Os veterinários de Vieira do Minho ajudam o mais que podem, mas os materiais para as cirurgias são caros e temos nós de os pagar, mas como todos bem sabem, não temos uma atividade económica que sustente a entrada regular de animais face aos meios necessários para as despesas diárias", como refere Narcisa, Rodrigues, a APAV de Vieira do Minho.

Questionada pelo JN, a responsável quantificou que os valores de esterilização oscilam entre 50 euros (machos pequenos) e 100 euros (fêmeas grandes), passando por 80 euros para fêmeas pequenas e médias e machos grandes, podendo ser feitas as contribuições pessoalmente ou através da página de Facebook da mesma associação minhota.