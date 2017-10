Bombeiro ferido em incêndio em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 15:33, atualizado às 15:40 Facebook

Um bombeiro ficou ferido, este domingo, quando combatia o fogo que lavra no concelho de Vieira do Minho, em Braga.

Segundo apurou o JN no local, o fogo, que está a lavrar nas freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e de São Paio de Pousada, estava, às 15 horas, a aproximar-se das habitações, mas a situação estava controlada.

As chamas consumiram o anexo de uma casa, atingiram outras duas e obrigaram ao corte da Estrada Nacional 103, que liga Esposende a Chaves, entre Braga e Póvoa de Lanhoso.

A GNR cortou o fluxo rodoviário em ambos os sentidos da via rápida, dado que o fogo, combatido desde cerca das três horas, atravessou mais do que uma vez a estrada internacional (liga Chaves a Espanha).

Na encosta oeste da Serra do Carvalho, estão os Bombeiros Voluntários de Braga, os Bombeiros Sapadores de Braga e os Bombeiros Voluntários de Amares a tentar impedir a progressão do incêndio florestal para as freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e de São Paio de Pousada, ambas no concelho de Braga.

O incêndio, que deflagrou durante a madrugada deste domingo, estava a ser combatido por 46 operacionais e 18 viaturas pelas 15 horas.