Buscas para encontrar octogenário em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 13:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR e os Bombeiros Voluntários do Vieira do Minho estão a realizar buscas a fim de encontrar um octogenário que padece da doença Alzheimer e está desaparecido de sua casa, na Vila de Rossas, em Vieira do Minho.

O desaparecimento do idoso, de 82 anos, foi constatado esta manhã por duas familiares, que deram o alerta imediato à GNR de Rossas, em Vieira do Minho.

Militares da GNR de Vieira do Minho, do Destacamento da GNR da Póvoa de Lanhoso e igualmente do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana estão desde a manhã deste domingo envolvidos nas buscas com Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho.