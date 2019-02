Câmara de Vieira do Minho reforça ajuda a "animais de ninguém"

Joaquim Gomes Hoje às 00:47 Facebook

A Câmara Municipal de Vieira do Minho reforçará o seu apoio aos "animais de ninguém" que se encontram no canil/gatil da Associação Patinhas Abandonadas de Vieira (APAV), cujos responsáveis pediram ajuda alimentar, à esterilização e à melhoria das instalações.

Para além de outros apoios, a APAV vai receber obras de melhoramento, como anunciou a autarquia vieirense, assumindo a construção de mais oito boxes em cimento e tijolo com cobertura, substituindo assim as velhas de madeira, para além da execução de nova fossa sumidoura, a beneficiação dos caminhos envolventes e ainda pela limpeza e organização dos espaços exteriores, permitindo assim melhores condições para os animais e visitantes.

A decisão foi tomada após uma visita do presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso, ao local, para se inteirar do estado daquela infraestrutura, que "recentemente tem albergado um grande número de animais face ao elevado abandono que se tem verificado no concelho", conforme destacou o autarca no final da deslocação.

"Para fazer face a esta situação e com intuito de melhorar todos os cuidados prestados aos animais, a Câmara Municipal de Vieira do Minho vai proceder a obras de melhoramento, acentuando assim a sua colaboração com a Associação Patinhas Abandonadas de Vieira".

Segundo António Cardoso, "esta melhoria não resolve o problema do abandono crescente dos animais, contudo, ajuda a melhorar, significativamente, as condições e o conforto dos animais acolhidos no canil", reiterando a atenção daquele executivo face a este problema.