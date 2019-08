Joaquim Gomes Ontem às 22:29 Facebook

Uma carrinha da marca Mercedes ficou calcinada, em Vieira do Minho, tendo a condutora saído ilesa.

O incêndio rodoviário ocorreu na freguesia de Mosteiro, em Vieira do Minho, começando na zona do motor, mas rapidamente se estendeu a todo o veículo, tendo a automobilista, uma comerciante de 43 anos, conseguido sair a tempo, pelos próprios meios.

As chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e a GNR de Vieira do Minho tomou conta da ocorrência.