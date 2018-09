Mulher desparecida em Vieira do Minho encontrada com vida em Montalegre

Joaquim Gomes Hoje às 11:12, atualizado às 12:24 Facebook

Twitter

A mulher que estava desaparecida desde quinta-feira em Vieira do Minho foi encontrada com vida, a meio da manhã desta sexta-feira, em Pisões, concelho de Montalegre.

Maria Celeste Oliveira Fernandes, de 44 anos, residente em Rossas, Vieira do Minho, encontra-se livre de perigo, tendo sido transportada para uma unidade de saúde. O caso está entregue à Guarda Nacional Republicana.

O automóvel da mulher havia sido encontrado na madrugada desta sexta-feira, nas imediações da Barragem do Alto Rabagão, na zona de Pisões, já em Montalegre, no limite com o distrito de Braga.

A viatura estava abandonada na localidade de Pisões, da União de Freguesias de Viande de Baixo e Fervidelas, no concelho de Montalegre, a cerca de 40 quilómetros de Vieira do Minho.

As autoridades concentram as buscas agora no local onde foi encontrado o automóvel. Desde o início desta manhã de sexta-feira, 23 operacionais e sete viaturas procuram o Peugeot 406, cinzento, de matrícula 69-LT-12. Entre os operacionais estão elementos dos Bombeiros Voluntários de Salto, Montalegre, da Cruz Branca de Vila Real, da GNR de Vieira do Minho, Venda Nova e Montalegre, do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, além de outras corporações da região, como os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Peso da Régua e de Mesão Frio.

O caso, que está a ser investigado pela GNR de Vieira do Minho, foi despoletado por uma participação de Rafael Fernandes, filho de Maria Celeste, às autoridades policiais e de socorro.

"A minha mãe desapareceu hoje, se alguém a viu hoje, por favor mandem mensagem", escreveu Rafael Fernandes, quinta-feira vários, nas redes sociais.