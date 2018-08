Ciclistas encontram carro despistado e condutor morto em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 13:45 Facebook

Um automobilista morreu, nesta terça-feira, num despiste em Vieira do Minho.

O sinistrado caiu a uma ravina ao descer para a zona da Albufeira da Caniçada, na Estrada Nacional 205.

O cadáver e o automóvel foram encontrados ao princípio da tarde por um grupo de ciclistas que se dirigia para o Gerês, mas admite-se que o despiste fatal terá ocorrido de madrugada. A vítima tem 25 anos e é residente em Caniçada, Vieira do Minho.

A GNR de Vieira do Minho e os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho estão no local.