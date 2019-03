Colisão aparatosa faz um ferido em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 10:41 Facebook

Uma colisão rodoviária ao princípio da noite de sexta-feira, no centro da vila de Vieira do Minho, em Braga, provocou ferimentos no condutor de um dos dois veículos envolvidos.

O sinistro verificou-se na Rua de António Luís Reis Ribeiro, junto à Igreja Matriz de Vieira do Minho, e causou grande aparato, devido aos danos causados em ambos os carros: um capotou e o outro ficou com grande parte destruída.

A colisão interrompeu a circulação rodoviária enquanto eram removidos os veículos e os respetivos destroços.

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho socorreram a vítima, condutor de uma das viaturas, transportando-a logo ao Hospital de Braga, mas o seu estado não inspira grandes cuidados.

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Vieira do Minho.