Despiste de ambulância faz três feridos em Vieira do Minho

Sandra Freitas Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma ambulância da Cruz Vermelha de Salamonde, em Vieira do Minho, despistou-se, esta quinta-feira, e provocou ferimentos em três pessoas, o condutor e dois passageiros.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho pelas 15.30 horas. De acordo com o comandante da corporação, Ricardo Dias, a ambulância estaria a levar dois utentes à fisioterapia, quando se despistou no lugar de Ventosa.

As vítimas sofreram ferimentos ligeiros e duas foram transportadas para o Hospital de Braga. Uma delas recusou ser transportada e, pelas 16.45 horas, ainda se encontrava no local com os meios de socorro, entre os quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.