Despiste provoca um ferido em Vieira do Minho

O despiste de um automóvel provocou um ferido, na noite deste domingo, em Vieira do Minho, tendo este sido transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

A vítima ficou encarcerada, sendo socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e pela equipa de medicina e de enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, baseada no Hospital Central de Braga, num total de 12 operacionais e quatro viaturas, distribuídos por quatro equipas.

O acidente de viação ocorreu cerca das 22.15 horas, no lugar de Fornelos, freguesia de Louredo e concelho de Vieira do Minho, quando, por motivos ainda indeterminados, o condutor perdeu o controlo do automóvel e entrou em despiste.

Militares do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho estiveram no local a participar nas operações de socorro, a regularizar o trânsito e a registar a ocorrência.