Encontrado sem vida homem desaparecido em Vieira do Minho

Fernando Barros, que estava dado como desaparecido desde terça-feira, em Vieira do Minho, foi encontrado sem vida na barragem do Ermal, esta quinta-feira de manhã.

As buscas desta quinta-feira contaram apenas com elementos da GNR e da Proteção Civil Municipal de Vieira do Minho. O corpo da vítima foi encontrado na água, perto de uma ponte. Foi, posteriormente, transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Braga.

Recorde-se que mergulhadores dos bombeiros de Vieira do Minho, Amares, Vizela e Famalicenses estiveram nos últimos dois dias fazer buscas nas águas da barragem do Ermal à procura de Fernando Barros, depois da mulher ter dado conta do seu desaparecimento.

O carro da vítima foi encontrado por familiares junto à barragem, daí as buscas se terem concentrado nessa zona.

Fernando Barros sofria de depressão, apurou o JN.