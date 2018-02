Ferido grave em queda de camião de ravina em Vieira do Minho

Hoje às 17:31 Facebook

Um homem com cerca de 55 anos sofreu, esta segunda-feira, ferimentos graves quando o camião que conduzia se despistou e caiu por uma ravina com cerca de 30 metros em Vieira do Minho.

Segundo fonte dos bombeiros locais, o acidente registou-se pelas 14.18 horas, na freguesia de Louredo, tendo a vítima sofrido traumatismos ao nível do tórax.

Após a sua imobilização, foi transportada de helicóptero para o Hospital de Braga. "Estava consciente", acrescentou a mesma fonte.

Na altura do acidente, o camião estava carregado de alcatrão, destinado à pavimentação de um "estradão".