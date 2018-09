GNR e Bombeiros procuram mulher desaparecida

Joaquim Gomes Ontem às 23:46 Facebook

A GNR e os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho estão desde o final da tarde desta quinta-feira à procura de uma mulher desaparecida na localidade de Rossas, em Vieira do Minho.

Segundo as primeiras informações das autoridades, Maria Celeste Oliveira Fernandes, de 44 anos, residente na Rua do Divino Salvado, no lugar de Bairro, em Rossas, encontra-se desaparecida desde a manhã desta quinta-feira.

A mulher saiu de casa no seu Peugeot 406, cinzento, de matrícula 69-LT-12, para reunir com um advogado, ao princípio da manhã, o que não se chegou a verificar, pelo que os familiares deram o alerta, através de um seu filho.

Como a mulher deixou de atender o telemóvel, a GNR de Vieira do Minho e os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho continuam as buscas nas zonas envolventes da vila de Rossas.