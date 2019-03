Homem encontrado morto após incêndio florestal em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 17:33 Facebook

A GNR encontrou, a meio da tarde desta quinta-feira, um idoso sem vida, após um incêndio florestal ocorrido na localidade de Ventosa, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

O corpo calcinado de um homem, aparentando 70 a 80 anos de idade, foi encontrado pela equipa helitransportada do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.

Na sequência do incêndio ocorrido na zona de Ínsuas, em Ventosa, da União de Freguesias de Ventosa e Covas, ​foram mobilizados 12 ​​​​​​elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e militares do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho.

A par da GNR, encontram-se no local inspetores da Polícia Judiciária de Braga a averiguar a situação.