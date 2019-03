Homem morreu atingido por árvore que estava a cortar em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 21:39 Facebook

Um homem de 54 anos morreu, este sábado, após ter sofrido ferimentos graves quando estava a cortar uma árvore, na localidade de Pousadouro, na Freguesia de Tabuaças, em Vieira do Minho.

A vítima, José Luís Ribeiro, de 54 anos, residente naquela freguesia, foi atingida pela árvore, de porte médio, que tombou na sua direção, quando a cortava.

A vítima ficou com o tronco preso debaixo da árvore, provocando-lhe lesões graves nas duas pernas, tendo sido considerado um ferido muito grave.

Após o socorro prestado ainda no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM e por Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, operacionais desta corporação transportaram a vítima para o Serviço de Emergência do Hospital de Braga.

O homem não resistiu aos ferimentos, e viria a falecer no hospital, já ao início da noite.

No local, estiveram igualmente militares do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho, que auxiliaram nas operações de remoção da vítima e registaram a ocorrência.