Incêndio corta EN103 entre Braga e Póvoa de Lanhoso

A Estrada Nacional 103, que liga Esposende a Chaves, está cortada entre Braga e Póvoa de Lanhoso, devido a um grande incêndio que começou na madrugada deste domingo na Serra do Carvalho, em Braga.

A GNR cortou o fluxo rodoviário em ambos os sentidos da via rápida, dado que o fogo, combatido desde cerca das três horas, atravessou mais do que uma vez a estrada internacional (liga Chaves a Espanha).

Na encosta oeste da Serra do Carvalho, estão os Bombeiros Voluntários de Braga, os Bombeiros Sapadores de Braga e os Bombeiros Voluntários de Amares a tentar impedir a progressão do incêndio florestal para as freguesias de Santa Lucrécia de Algeriz e de São Paio de Pousada, ambas no concelho de Braga.

Na zona, onde se registam vários focos de incêndio, encontram-se ainda o vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques, com o responsável pela Proteção Civil da Concelhia de Braga, o comandante Vítor Azevedo.